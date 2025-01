Alan Wake 2 ist das erste Spiel, das die Mega Geometry Technology unterstützt

HQ

Mit der neuen Ära der Nvidia GeForce RTX-GPUs, die jetzt verfügbar sind, beginnen viele Entwickler, die neueste Software, die diese Komponenten bieten, in ihren Spielen zu verwenden und nutzbar zu machen. Ein Unternehmen, das schon sehr früh einen Fuß in die Tür bekommen hat, ist Remedy Entertainment, denn das finnische Studio, das Ende 2023 Alan Wake 2 auf den Markt gebracht hat, hat bestätigt, dass es jetzt das erste Videospiel hat, das Mega Geometry Technology unterstützt.

Dies ist im Wesentlichen eine Technologie, die ein noch besseres Raytracing ermöglicht, was bedeutet, dass der bereits atemberaubende Titel für diejenigen, die eine RTX 50 Series GPU rocken, noch besser aussehen sollte. Alan Wake 2 unterstützt jetzt auch DLSS 4 und Multi Frame Generation sowie das neue Transformer-KI-Modell, das DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction und DLAA verbessert.

Was bedeutet das alles, fragen Sie sich vielleicht? Auf dem PC unterstützt Alan Wake 2 jetzt eine neue Ultra Ray-Tracing-Grafikeinstellung, um das Spiel noch besser aussehen zu lassen, während diese neuen Fortschritte in der Software es PC-Spielern ermöglichen, das Spiel in 4K mit Ray-Tracing mit bis zu und über 230 FPS zu erleben, laut Remedy selbst.

Weitere Informationen zur RTX 50 Series -Reihe finden Sie in unseren Testberichten zur RTX 5090, RTX 5080 und der 5080-Alternative von ASUS.