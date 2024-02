Alan Wake 2 ist das bisher am schnellsten verkaufte Spiel von Remedy

HQ

Wir hatten irgendwie den Verdacht, dass etwas mit den Verkäufen von Alan Wake 2 nicht stimmte, als Remedy die Fans ein paar Wochen nach der Veröffentlichung nicht mit der typischen Aussage von X Millionen verkauften Einheiten traf. Dies wurde dann noch ein wenig erhöht, als Remedy seinen letzten Finanzbericht verschieben musste, was die Fans beunruhigte, dass das Spiel kommerziell nicht allzu erfolgreich war.

Da scheint ein kleines bisschen Wahrheit dran zu sein, denn obwohl Remedy bestätigt hat, dass Alan Wake 2 sein bisher am schnellsten verkauftes Spiel ist, hat es nur 1,3 Millionen Einheiten ausgeliefert, von denen eine Million bis Ende 2023 stattfinden wird.

Remedy ist sogar so weit gegangen zu sagen, dass AW2 in den ersten zwei Monaten 50% mehr Exemplare und mehr als dreimal so viele digitale Kopien verkauft hat (es war ein rein digitales Spiel) im Vergleich zu dem, was Control in den ersten vier Monaten erreicht hat.

Remedy CEO Tero Virtala erklärte: "Wir freuen uns über den Verkaufsstart von Alan Wake 2. Auch der Preis ist auf einem hohen Niveau geblieben, und das Spiel hat bereits einen erheblichen Teil der Entwicklungs- und Marketingkosten wieder hereingeholt. Wir werden das Spiel weiterentwickeln, um bestehende Fans zu bedienen und neue Spieler anzuziehen, und erwarten, dass sich das Spiel weiterhin gut verkaufen wird."

Remedy ging noch einen Schritt weiter und erklärte, dass "ein großartiges Spiel hervorragende Long-Tail-Verkäufe generieren kann, und wir erwarten, dass dies auch bei Alan Wake 2 der Fall sein wird." Wir werden dies weiter sehen, wenn die beiden kostenpflichtigen DLCs für das Spiel erscheinen, zusammen mit weiteren Updates zur Unterstützung des Titels. Ob es am Ende die derzeit vier Millionen Einheiten von Control erreichen kann, wird sich zeigen.