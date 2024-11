Alan Wake 2 hat sich nur 1,8 Millionen Mal verkauft

HQ

Es ist zwei Wochen her, dass Remedy uns mitgeteilt hat, dass Alan Wake 2 "den größten Teil seiner Entwicklungs- und Marketingkosten wieder hereingeholt hat", also hörte es sich nach einem der besten Spiele dieser Generation an, das sich immer noch nicht so gut verkauft, wie es verdient hätte. Jetzt wissen wir, wie viele von euch das verpassen.

Remedy zeigt, dass Alan Wake 2 mehr als 1,8 Millionen Einheiten verkauft hat. Das stimmt. Ein Anwärter auf das Spiel des Jahres (und Gewinner für viele Leute) hat nicht einmal die 2-Millionen-Marke überschritten. Control, das brillante Spiel des finnischen Entwicklers aus dem Jahr 2019, hat es nach 14 Monaten geschafft, die 2-Millionen-Marke zu überschreiten, was bedeutet, dass AW2 diese Marke immer noch übertreffen könnte, also erzählt bitte euren Freunden von diesem Meisterwerk.

Apropos Control: In der Präsentation wurde auch angekündigt, dass Control 2 ein Action-RPG wird. Das klingt so, als ob das Spiel größer sein und noch mehr Freiheiten bieten könnte als sein Vorgänger, da es sich beim Original um ein Action-Adventure handelt. Die Zeit wird zeigen, was das für das Gameplay bedeutet.