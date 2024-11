Alan Wake 2 hat "den größten Teil seiner Entwicklungs- und Marketingkosten wieder hereingeholt"

HQ

Remedy machte sehr deutlich, dass es eher auf einen langsamen Abbrand für Alan Wake 2 abzielte als auf ein Strohfeuer, bei dem das Spiel innerhalb der ersten Wochen Millionen und Abermillionen von Exemplaren auslieferte, bevor es vom Angesicht der Erde verschwand, wie es bei Videospielen so oft der Fall ist. Als das Spiel erschien, gerieten Remedy nicht in Panik, als es nach ein oder zwei Monaten nicht die Gewinnschwelle erreichte, und bekräftigten weiterhin, dass das Spiel irgendwann anfangen wird, Einnahmen zu erzielen. Es ist fast an diesem Punkt.

In seinem Finanzbericht für das 3. Quartal stellt Remedy fest, dass Alan Wake 2 "den größten Teil seiner Entwicklungs- und Marketingausgaben wieder hereingeholt hat". Zweifellos wird dies auch durch die jüngste Veröffentlichung der The Lake House -Erweiterung unterstützt, die Mitte Oktober eintraf und wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Ergebnisse dieses jüngsten Finanzberichts hatte.

In dem Bericht bestätigte Remedy auch das Offensichtliche an dieser Stelle, dass "Alan Wake 2 noch keine Lizenzgebühren generiert hat". Dies wird sich jedoch wahrscheinlich bald ändern und die Tatsache ändern, dass der finnische Entwickler im 3. Quartal "rückläufige" Lizenzumsätze verzeichnete, die hauptsächlich auf Control und ältere Alan Wake Titel zurückzuführen sind.

Remedy hat noch nicht die genaue Anzahl der verkauften Exemplare von Alan Wake 2 bekannt gegeben, aber das Spiel feierte kürzlich sein einjähriges Jubiläum mit einem großen kostenlosen Update.