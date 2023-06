Alan Wake 2 Hands-off Impressions: Doppelt so viele Protagonisten, doppelt so viel Nervenkitzel

HQ

Es überrascht wahrscheinlich nicht viele, wenn ich das sage, aber Alan Wake 2 sieht sehr, SEHR gut aus. Remedy Entertainment hat ein Entwickler-Kaliber, mit dem nur wenige mithalten können, und nach dem exzellenten Control entwickelt sich Alan Wake 2 zu einem wirklich brillanten Survival-Horror-Spiel. Woher weiß ich das? Denn als Teil von Summer Game Fest Play Days hatte ich den Luxus, einer Präsentation hinter verschlossenen Türen beizuwohnen, die von mehreren Mitgliedern des Entwicklungsteams von Remedy selbst geleitet wurde.

Die Hands-off-Demo begann eine Weile in der Alan Wake 2-Storyline und sah den neuen zusätzlichen Protagonisten Saga Anderson in Bright Falls in die Wildnis von Cauldron Lake aufbrechen, um eine Reihe von Morden zu untersuchen. Dieser Fall führt Saga zu einer Reihe beunruhigender Hinweise, die alle mit Seiten von Manuskripten in Verbindung stehen, die in der Umgebung verstreut sind, Seiten, die von der berühmten und titelgebenden Figur von Alan Wake selbst geschrieben wurden - der in den letzten 15 Jahren in der Dark Place gefangen war.

Remedy war schon immer ein Meister des Erzählens von Umweltgeschichten, aber in Alan Wake 2 fühlt es sich wirklich so an, als hätte der Entwickler noch eine Schippe draufgelegt. Die Welt ist unglaublich detailliert und fühlt sich wirklich real und immersiv an. Aber es ist auch unglaublich unangenehm zu erkunden, da der Wind durch die Bäume heult und die Art und Weise, wie das Licht die Baumgrenze durchdringt, für eine Umgebung sorgt, die, einfach ausgedrückt, ausgeflippt ist. Saga's Reise durch den Wald von Cauldron Lake, die ich miterleben durfte, hat mich immer in Atem gehalten, da sich jeder Moment wie ein Punkt anfühlte, an dem etwas Böses und Feindseliges herausspringen und anfangen konnte, die FBI-Detektivfigur anzugreifen. Zugegeben, dieses Maß an Unbehagen wurde durch die vielen Jump Scares, die Remedy einstreuten, nicht verbessert.

Der vertraute Prozess, ein Mysterium im Kern der Handlung zu erforschen und zusammenzusetzen, ist in Alan Wake 2 immer noch sehr weit verbreitet, wie es in seinem Vorgänger der Fall war, und dies ist nicht der einzige Ort, an dem es Ähnlichkeiten gibt, da Remedy zu einer ganzen Reihe bekannter Tropen und Gameplay-Elemente zurückgekehrt ist. Die Idee, Licht zu verwenden, um Bedrohungen abzuschwächen, ist immer noch eine wichtige Mechanik in Alan Wake 2, ebenso wie das Wandern in Scheinwerfer, um langsam Gesundheit zu regenerieren und Gefahren zu entkommen. Sichere Räume sind ebenfalls wieder zurück (wobei diese als Bereiche genutzt werden, in denen man jederzeit zwischen Alan- und Saga's-Kampagnen wechseln kann - wobei jede Kampagne von Anfang bis Ende spielbar ist, wie man möchte), ebenso wie die roten Vorratsschränke, die auf der ganzen Welt verstreut sind und in denen man Batterien, Munition und so weiter finden kann. Im Gegensatz zum Originalspiel hat Remedy (zum Glück) entschieden, dass Thermoskannen einen neuen Zweck brauchen, und jetzt in Alan Wake 2 fungieren sie als Speicherpunkte und nicht als unglaublich überstrapazierte Sammelobjekte.

Wenn man sich das Gameplay ansieht, verwendet Remedy ähnliche Schießsysteme wie bei anderen Survival-Horror-Spielen, was bedeutet, dass das Zielen wackelig und instabil ist und Sie nicht mit Munition überwältigt werden, um Feinde aus der Ferne zu bewerfen. Es gibt mehrere Waffentypen zu entdecken und zu verwenden, darunter Handfeuerwaffen und Schrotflinten, sowie Ausweichmanöver, um Angriffen von Bedrohungen auszuweichen. Wenn du jedoch von einem Feind erwischt wirst, werden Quick-Time-Events verwendet, um zu sehen, wie Alan oder Saga der Gefahr mit minimalem Schaden entkommen. Im Geiste der großen Survival-Horror-Spiele in letzter Zeit hat sich Remedy von ihnen inspirieren lassen, wenn es um das Inventar geht, da Saga und Alan jetzt die Gegenstände und Waffen usw., die sie tragen, verwalten müssen, indem sie sie anordnen und in ein gitterartiges Format bringen.

Aber diese kleinen Optimierungen und Ergänzungen sind nicht die einzigen Bereiche, in denen Remedy versucht hat, neue Funktionen und Gameplay-Elemente hinzuzufügen. Diese Demo drehte sich ausschließlich um Saga und das, was sie mitbringt, so dass es im Moment unklar ist, wie sich diese Fähigkeiten auf Alan selbst übertragen lassen, aber Saga allein kann jetzt eine Sammlung neuer Fähigkeiten verwenden, einschließlich des Besuchs eines Mind Place und durch Profiling.

Sherlock-Holmes-Fans werden eine sehr gute Vorstellung davon haben, worum es bei der Mind Place geht, da es sich im Grunde um das gleiche Konzept wie das der Mind Palace handelt. Die Idee ist, dass Saga jederzeit in ein Konstrukt ihres eigenen Geistes eintreten kann, einen sicheren Raum, in dem sie ein Geheimnis abseits der Gefahren und Ablenkungen der physischen Welt bewerten und zusammensetzen kann. In der Mind Place hat Saga Zugang zu einer Detektivtafel, auf der sie gesammelte Hinweise bewerten und feststellen kann, wie sie miteinander verbunden sind und sogar zu zusätzlichen Hinweisen führen. Hinzu kommt, dass sie anfangen kann, Charaktere, die sie trifft, auszupacken und zu verstehen, indem sie sie Profiling, wobei dies eine Art Verhörmechanik ist, bei der sie Fehler und Charaktereigenschaften entdeckt und sie verwendet, um zu enträtseln, wie ein Charakter tickt. Es ist alles sehr Sherlock, aber es funktioniert in der Praxis.

Obwohl ich nur 30 Minuten Alan Wake 2 Gameplay zu sehen bekam, wobei ein Teil davon dem ähnelte, was im neuesten Trailer geboten wurde, ist die Qualität, die Remedy in diesem Spiel anstrebt, klar. Die immersiven Elemente, die erzählerische Tiefe, die Charakteranimationen, die Darbietungen der Darsteller, die Präsentation und die fantastische Grafik, sie alle kommen zusammen und sorgen für ein Erlebnis, das unglaublich aufregend ist. Mitte Oktober entwickelt sich zu einer der geschäftigsten Wochen des Jahres für den Gaming-Bereich, aber Alan Wake 2 hat das Potenzial, die Crème de la Crème dieser vielversprechenden Ernte zu werden.