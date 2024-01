Alan Wake 2 DLC richtet Control 2 nicht ein

HQ

Remedy mögen ihr gemeinsames Universum, nicht wahr? Der DLC von Control hat die Geschichte des ersten Alan Wake abgeschlossen und uns gleichzeitig viel Vorbereitung auf die Fortsetzung gegeben. Anscheinend werden die DLCs von Alan Wake 2 Control jedoch nicht die gleiche Behandlung zukommen lassen.

Im Gespräch mit Exputer sprach Sam Lake ein wenig über die bestätigten Erweiterungen und was sie erreichen werden. "Die Erweiterungen geben uns die Möglichkeit, einen Blick auf Aspekte unseres Universums zu werfen, die sonst nichtAlan Wake 2 in der Lage gewesen wären, sie zu erforschen", sagte er. "Wir freuen uns sehr darüber. Wir waren zufrieden mit dem, was wir mit der AWE-Erweiterung von Control in Bezug auf die Einrichtung von Alan Wake 2 erreicht haben. Das heißt, wir wollen das nicht genau wiederholen. Das Lake House wird einen großen Fokus auf das Federal Bureau of Control und seine Forschungseinrichtung am Cauldron Lake legen. Darüber hinaus wird es, egal wie viel, Hinweise auf Dinge geben, die in der Control-Fortsetzung kommen werden, ihr müsst abwarten und sehen."

Es sieht also so aus, als müssten wir beim Lesen zwischen den Zeilen vorsichtiger sein, um Neuigkeiten zu Control 2 über den DLC von Alan Wake 2 zu erhalten. Wir werden noch eine Weile auf Control 2 warten, da sich das Spiel noch in der Proof-of-Concept-Phase befindet.