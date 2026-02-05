Alan Ritchson wird in Netflix' War Machine von einem unaufhaltsamen Roboter gejagt

Alan Ritchson hat auf der großen und kleinen Leinwand seinen Anteil an Kämpfen geführt, aber vielleicht war er nie so unerreicht wie im kommenden Netflix-Actionfilm.

Bekannt als War Machine, hat dieser Film eine sehr einfache Handlung und Prämisse. Wir folgen einem U.S. Army Ranger, der sich bei der endgültigen Auswahl für die militärische Abteilung einer Bedrohung gegenübersieht. Im Rahmen eines routinemäßigen Trainingseinsatzes stoßen er und sein Team auf einen tödlichen und sehr hochmodernen Roboter, der beginnt, sie wie leichte Beute zu jagen. Das entwickelt sich zu einer Handlung, bei der das Ziel nicht nur das Überleben ist, sondern auch die Warnung des Rests der Welt vor dem, was kommt.

Die genaue Handlungszusammenfassung erklärt: "Während der letzten Phase der Auswahl der U.S. Army Rangers verwandelt sich die Trainingsübung eines Eliteteams in einen Überlebenskampf gegen eine unvorstellbare Bedrohung."

Was das Premierendatum für War Machine betrifft, so erscheint der Film am 6. März auf Netflix, und den Trailer können Sie unten sehen.