Alan Ritchson will nicht als braver Junge in das DC-Universum eintreten

HQ

Es gab viele Fans, die Alan Ritchsons Namen in den Ring geworfen haben, um der Batman von DC Universe zu werden, etwas, das der Reacher-Star sehr gerne auf sich nimmt. Aber da DC Studios eindeutig versucht, mit diesem wachsenden Universum sein eigenes Terrain zu betreten, ist es unwahrscheinlich, dass Ritchson Gothams wichtigster Beschützer wird, selbst wenn er in Gesprächen ist, um dem DCU beizutreten.

Im Gespräch mit Screen Rant verriet Ritchson kürzlich, dass er mit DC Studios darüber gesprochen hat, dem DCU beizutreten, aber dass er ein Teil des Universums sein möchte, als ein Charakter, der etwas weniger perfekt und ehrenhaft ist.

"Das Gespräch, das ich mit ihnen geführt habe, ist: 'Ich möchte jemanden spielen, der ein bisschen chaotischer ist.' Und ich habe ihnen gesagt, wenn ich das mache, habe ich ihnen beschrieben, welche Art von Persönlichkeit ich spielen möchte und was das für ihre Welt bedeuten würde, und ich denke, das ist etwas, das jeder gerade dort sehen will. Also ja, ich möchte jemanden spielen, der ein bisschen schmutziger ist als der typische Protagonist."

Das DCU ist bereits reich und übersät mit Charakteren, die in diese Liste passen, dank James Gunns einzigartigerer Herangehensweise an die breitere DC-Charakterliste. Peacemaker ist ein wichtiger Teil der Welt und dank Creature Commandos, Superman und sogar Suicide Squad gibt es viele Sonderlinge in diesem Universum, so dass es nicht gerade ungewöhnlich wäre, dass Ritchson diese Besetzung erweitert.

Wen würdest du gerne in Ritchson im DCU sehen?