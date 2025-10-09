Alan Ritchson und Kevin James bilden in Playdate ein ungleiches Duo

Eines Tages versucht der normale Vater Kevin James, mit seinem Sohn einen Fußball herumzuwerfen, als er einen absoluten Kuchen von einem Mann sieht, der sich auch mit seinem Kind auf der anderen Seite des Parks verbindet. Was wie eine unglaublich schnelle Freundschaft aussieht, verwandelt sich bald in Verfolgungsjagden und Explosionen in Playdate.

Es stellt sich heraus, dass James' neuer Vater Alan Ritchson nicht wirklich der normale Vorstadtvater ist, der er vorgibt zu sein, und James in eine tödliche Verschwörung mitnimmt, während sie versuchen, ihre Kinder und sich selbst zu schützen. Isla Fisher, Alan Tudyk, Sarah Chalke und Stephen Root runden den Rest der Besetzung in einer hübschen Starbesetzung ab.

Während der Trailer nicht viel außerhalb des ursprünglichen Setups und des Chaos, das darauf folgte, zeigte, können wir uns vorstellen, dass in Playdate etwas Macho-Bindung und unwahrscheinliche Paarungskomödie zu finden ist, und es landet am 12. November auf Prime Video, also halten Sie Ausschau, ob es nach Ihrer Art von Film klingt.