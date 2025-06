Alan Ritchson teasert die "bisher beste Staffel" an, als Reacher zurückkehrt

HQ

Nachdem die dritte Staffel von Reacher – die auf dem Roman Persuader basiert – zu Ende gegangen ist, ist es gespenstisch ruhig um den muskelbepackten Helden und seine Zukunft. Dass es weitere Staffeln geben würde, stand jedoch nie wirklich in Frage. Reacher hat immerhin alle möglichen Rekorde auf Prime gebrochen und ist nach wie vor eine der beliebtesten Shows der Plattform.

Was wirklich nicht allzu überraschend ist. Wer genießt nicht ein bisschen Muskeln und gedankenlose Action? Reacher liefert das in Hülle und Fülle – und noch mehr. Aber jetzt, nach langem Schweigen, wurde endlich bestätigt, dass die nächste Staffel auf "Gone Tomorrow" basieren wird. Dies enthüllte Ritchson selbst auf Instagram.

Die Produktion soll diesen Sommer beginnen, und Ritchson hat bereits angedeutet, dass es "der bisher beste" sein könnte. Er fügte auch hinzu, dass das Training bereits in vollem Gange ist.

