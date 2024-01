Alan Ritchson klatscht zurück auf Reacher "Dad TV"-Behauptungen

HQ

Die zweite Staffel von Reacher ist abgeschlossen, was bedeutet, dass alle Augen auf die dritte Staffel gerichtet sind, die sich derzeit in Produktion befindet. Nachdem die zweite Staffel am Prime Video zu Ende ging, hat Hauptdarsteller Alan Ritchson mit GQ darüber gesprochen, dass die Serie als "Peak Dad TV" bezeichnet wird.

Auf die Frage, was er von diesem Vergleich halte, fügte Ritchson hinzu: "Es ist so seltsam. Das sehe ich immer wieder.

"Es ist lustig: Ich habe meinen Kindern die Show gezeigt. Ich ließ sie die erste Staffel sehen - aber ich ließ sie nicht den nackten Kerl sehen, der gekreuzigt an der Wand hing, aber alles andere war... Im Kontext ergab das alles Sinn. Sie liebten es, Mann. Für mich ist es nicht 'Dad TV', es ist 'Family TV'.

"Ich gehe die Straße entlang und kleine Damen auf ihren Rollatoren sagen: "Reacher... Reacher... "Es ist für mich eine falsche Bezeichnung, dies als 'Dad TV' zu bezeichnen. Aber ich bin Vater und auch ich liebe die Serie. Vielleicht klappt es doch."

Ungeachtet der Behauptungen von Dad TV hat sich Reacher als eine der am besten aufgenommenen und meistgesehenen Originalsendungen von Prime Video hervorgetan, was bedeutet, dass sie eine breite Zielgruppe erreichen muss.

Hast du Reacher gesehen und freust du dich auf Staffel 3?