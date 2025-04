Alan Ritchson ist der Meinung, dass ein Reacher Film "den Büchern einen Bärendienst erweisen würde"

HQ

Jack Reacher ist heute eine bekannte Figur in der Unterhaltungsbranche, nicht nur wegen der beliebten Prime Video -Serie mit Alan Ritchson in der Hauptrolle, sondern auch dank des hervorragenden Ausgangsmaterials von Lee Child und sogar der Live-Action-Filme mit Tom Cruise. Wenn man bedenkt, dass Reacher sich als immenser Erfolg für die Streaming-Plattform von Amazon erweist, können wir dann erwarten, dass Amazon MGM Studios das Franchise wieder in die Kinos bringt?

Reacher Ritchson selbst hofft, dass das nicht der Fall sein wird. Im Gespräch mit dem Men's Journal erklärt er, dass das derzeitige Fernsehformat besser funktioniert, wenn es um die Adaption der Bücher geht, und dass ein kürzeres Filmformat dem Ausgangsmaterial wahrscheinlich einen Bärendienst erweisen würde.

"Ich kann nicht mit Filmen sprechen. Ich genieße das Format, das wir so sehr haben, und es funktioniert so gut, dass wir jedes Jahr ein Buch machen. Ich denke, acht Episoden scheinen die perfekte Zeitspanne zu sein, um ein Buch herauszubringen."

Er fährt fort: "Ich denke, es würde den Büchern wahrscheinlich einen Bärendienst erweisen. Ich weiß nicht, ob ich für Filme kämpfen würde. Ich mag es, wenn ich in der Lage bin, gefühlt zwei, drei oder vier Filme um Reacher im Laufe des Jahres einzuflechten. Ich bin zufrieden damit, wie die Dinge sind."

Nur weil Reacher anscheinend nicht auf die große Leinwand zurückkehren wird, merkt Ritchson an, dass er "super committed" für die Rolle ist und dass er und Prime Video "für eine lange Zeit weitermachen werden".