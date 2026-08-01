Alan Ritchson glaubt nicht, dass er der Batman des DC-Universums sein wird, aber er überlegt, einen anderen Charakter zu spielen

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Alan Ritchson ist mit der Welt der Comics nicht unbekannt, denn jahrelang spielte er in der Titans-Serie als Hank "Hawk" Hall. Aber er hatte schon lange den Ehrgeiz, das auf die nächste Stufe zu bringen, vielleicht sogar die Maske aufzusetzen und Batman zu werden, worauf sich viele Fans freuen.

Doch das wird wahrscheinlich nicht eintreten, denn auf der San Diego Comic-Con hat Ritchson auf der San Diego Comic-Con endlich die Fakten bezüglich Batmans und seiner Beziehung zu DC Studios insgesamt klargestellt.

Laut Cinemablend sagte Ritchson: "Ich habe das Gefühl, ich muss das ansprechen, weil es ständig zur Sprache kommt. Ich will niemals jemanden dazu bringen, das Gefühl zu haben, vielleicht... Ich habe viele Gespräche mit DC darüber geführt, was wir tun sollen, weil wir gerne zusammenarbeiten würden. Sag niemals nie; vielleicht ist Batman in der Zukunft, aber ich glaube nicht, denn wir führen Gespräche über eine andere Figur."

Es ist unklar, was dieser andere Charakter ist, aber wenn wir das DC-Universum aktuell betrachten, ist ziemlich klar, dass James Gunn genauso auf weniger bekannte Charaktere fokussiert ist wie die etablierten Titanen, daher wäre es vielleicht etwas Überraschendes, wenn diese Beziehung in die nächste Stufe geht.