Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass es im Äther im vergangenen Jahr an einer deutlichen Stimme gefehlt hat. Das liegt daran, dass Steve Coogans berühmter Alan Partridge die letzten 12 Monate in Saudi-Arabien verbracht hat. Aber seine Zeit in Übersee neigt sich dem Ende zu, und Partridge kehrt nach Großbritannien zurück, wobei seine Rückkehr in einer neuen BBC-Show dokumentiert wird.

Die sechsteilige Serie mit dem Titel And Did Those Feet... with Alan Partridge folgt Partridge bei seinem Versuch, sich wieder in das Leben in Großbritannien zu integrieren. Dies wird Partridge dazu bringen, ein Champion für psychische Gesundheit im mittleren Alter zu werden, während er sich gleichzeitig mit anderen Themen beschäftigt , wie z.B. "Privatleben, Arbeitsleben, die Bedeutung der Natur, Beziehungen, Zeitvertreib, ein sechstes Thema, das er noch nicht ausgearbeitet hat, weil er ein richtiger Journalist ist, nicht nur eine Wurstmaschine, die Inhalte raushaut."

Zu seiner Rückkehr sagte Partridge: "Das Königreich Saudi-Arabien verfügt über umfangreiche Öl- und Erdgasreserven, hat aber auch in anderen Bereichen wie der landwirtschaftlichen Produktion, dem Einzelhandel, dem Bauwesen und dem Transportwesen ein Wirtschaftswachstum verzeichnet. Er stellt jedes Jahr rund 69 Milliarden Dollar für Militärausgaben bereit. Und doch fühlte ich mich trotz alledem irgendwie unvollständig."

Die Serie wird auf BBC One und BBC iPlayer in Großbritannien zu sehen sein, obwohl ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bestätigt wurde.