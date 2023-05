Aladdin nimmt die kleine Meerjungfrau ins Visier

Obwohl Disney an den Kinokassen eine Milliarde Dollar einspielt, gibt es keine Anzeichen dafür, dass Disney beabsichtigt, grünes Licht für eine Fortsetzung von Guy Ritchies Live-Action-Adaption von Aladdin zu geben. Da Disney nicht davor zurückschreckt, andere beliebte Zeichentrickfilme in Live-Action-Streifen umzuwandeln, wie den kommenden The Little Mermaid, hat der Hauptdarsteller von Aladdin, Mena Massoud, das Unterwasserabenteuer bereits ins Visier genommen.

In einem Tweet, der inzwischen gelöscht wurde, wie Massouds gesamter Twitter-Account, erklärt der Schauspieler: "Unser Film war insofern einzigartig, als das Publikum ihn mehrmals gesehen hat. Nur so haben wir mit unserer Eröffnung die Milliarden-Dollar-Marke erreicht. Meine Vermutung ist, dass TLM die Milliardengrenze nicht überschreitet, aber zweifellos eine Fortsetzung bekommen wird."

Es gab schon eine Weile Gerüchte, dass eine Aladdin Fortsetzung in Arbeit sei, aber es scheint, als ob dies seitdem zum Stillstand gekommen ist, so dass sich viele fragen, ob wir Massoud jemals wieder als Aladdin, Naomi Scott als Princess Jasmine und Will Smith wieder als Genie sehen werden.

