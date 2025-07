Al Qadsiah und Geekay Esports werden zum Sieger der Stage 2 der Overwatch Champions Series 2025 gekürt

HQ

Es war einfach ein großes Finalwochenende für die Overwatch Champions Series, da die Wettkampfszene ihre Stage 2 Finals sowohl für die EMEA- als auch für die nordamerikanische Region ausrichtete. Da dies der Fall ist, haben wir zwei Sieger zu berichten und auch ein Update zu den teilnehmenden Teams für die Mid-Season Invitational, die für die Esports World Cup Ende Juli geplant sind.

In der EMEA-Region setzte sich Al Qadsiah durch, nachdem sie Twisted Minds im großen Finale besiegt hatten. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Al Qadsiah mit $30.000 Preisgeld, aber auch einem Platz für MSI und auch Stage 3 der EMEA-Szene nach Hause geht. Sowohl Twisted Minds als auch Virtus.pro erhalten ebenfalls Einladungen zu beiden Wettbewerben, während The Ultimates, Gen.G Esports und Team Peps für nur Stage 3 zurückgegeben werden.

In Nordamerika setzte sich Geekay Esports gegen Team Liquid durch und gewann. Sie erhalten auch die gleichen Belohnungen wie Al Qadsiah, wobei Team Liquid und NTMR auch den EMEA-Teams bei MSI beitreten und auch für Stage 3 für NA zurückkehren. Zu diesen drei in Stage 3 NA gesellen sich Spacestation Gaming, Sakura Esports und Extinction.

Diese Ergebnisse bedeuten, dass die Teams, die am MSI teilnehmen, so gut wie bestätigt sind. Es sind nur noch zwei Plätze aus dem FACEIT League SA Master Turnier und auch dem Last Chance Qualifier Turnier zu besetzen, aber davon abgesehen sind die anderen 14 bestätigten Kader die folgenden:



Crazy Raccoon



T1



All Gamers Global



Varrel



The Gatos Guapos



Geekay Esports



Team Liquid



NTMR



Al Qadsiah



Twisted Minds



Virtus.pro



Weibo Gaming



Team CC



ROC Esports



Das Mid-Season Invitational läuft zwischen dem 31. Juli und dem 3. August und bietet einen Preispool von 1 Million US-Dollar.