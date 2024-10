Al Pacino wäre fast aus Der Pate gefeuert worden

HQ

Wir alle kennen heute The Godfather. Es ist einer der am meisten gefeierten und beliebtesten Filme, die je gedreht wurden, und ein eindrucksvolles Beispiel für Kino vom Feinsten. Aber das war offensichtlich nicht immer so.

In einem neuen Buch mit dem Titel Sonny Boy (danke, The Guardian) sprach Al Pacino ein wenig über seine Zeit am Set, als er The Godfather drehte und wie es nicht ganz so lief wie geplant. Er merkt an, dass er dachte, dass er nicht gut genug spielte und befürchtete, dass er von der Rolle gefeuert werden würde, etwas, an das er wirklich glaubte, als er sich am Fuß verletzte und dachte, es sei seine Rettung, den Film zu verlassen.

Pacino enthüllte, dass er ein Gespräch mit Regisseur Francis Ford Coppola hatte, der ihm sagte, dass er es nicht "schaffte" und dass die einzige Rettung die berühmte Szene war, in der Michael Corleone sich an Sollozzo und McCluskey rächt.

"Ich hatte mir den Knöchel so stark verdreht, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Alle in der Crew hatten sich um mich gedrängt. Sie versuchten, mich hochzuheben und fragten mich: Sei mein Knöchel gebrochen? Konnte ich laufen? Ich wusste es nicht.

"Ich lag da und dachte, das ist ein Wunder. Oh Gott, du rettest mich. Ich muss dieses Bild nicht mehr machen. Ich war schockiert von dem Gefühl der Erleichterung, das mich überkam. Jeden Tag zur Arbeit zu erscheinen, sich unerwünscht zu fühlen, sich wie ein Untergebener zu fühlen, war eine bedrückende Erfahrung, und diese Verletzung könnte meine Befreiung aus diesem Gefängnis sein. Wenigstens konnten sie mich jetzt feuern, einen anderen Schauspieler als Michael neu besetzen und nicht jeden Cent verlieren, den sie bereits in den Film gesteckt hatten.

"Wegen dieser Szene, die ich gerade gespielt habe, haben sie mich im Film behalten. Ich wurde also nicht von 'Der Pate' gefeuert, ich hatte einen Plan, eine Richtung, von der ich wirklich glaubte, dass sie der richtige Weg für diese Figur war. Und ich war mir sicher, dass Franziskus genauso dachte."

Glücklicherweise wurde Pacino nicht gefeuert, denn The Godfather führte zur Entstehung von The Godfather Part II, in dem Pacino im Mittelpunkt stand und eine zeitlose Performance ablieferte, die bis heute heraussticht.