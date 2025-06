Al Pacino verrät, dass ihm "ein Vermögen" angeboten wurde, um Han Solo zu spielen

HQ

Wir hätten eine ganz andere Galaxie weit, weit weg sehen können, denn der Schurke Han Solo hätte von einem gewissen Al Pacino gespielt werden können. Damals, als George Lucas die Besetzung für Eine neue Hoffnung zusammenstellte, wollte er, dass der Pate und Heat-Star einen Auftritt als Pilot des Millennium Falken hat.

Wie Pacino in seinen Memoiren Sonny Boy erzählt und wie er Entertainment Weekly erzählte, wurde ihm "ein Vermögen" angeboten, um in Star Wars mitzuspielen. Aber letztendlich lehnte er die Rolle ab. "Ich sagte: 'Ich glaube, ich bin in der Stimmung, Harrison Ford zu einer Karriere zu machen'" Pacino neckte.

"Ich spielte damals eine Show am Broadway, und sie gaben mir dieses Drehbuch, und ich dachte, ich verstehe es nicht", sagte er, als er seine Gedanken darüber erklärte, warum er Star Wars tatsächlich ablehnte. "[Ich dachte], ich muss selbst aus dem Weltraum sein. Aber ich habe mir das Ding angesehen und es an Charlie Loughton geschickt, eigentlich an meinen Freund und Mentor. Ich fragte: 'Was hältst du davon?' Er war ziemlich weise und sagte: 'Ich verstehe es nicht, Al. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht.' Ich sagte: 'Nun, das tue ich auch nicht; Was machen wir jetzt? Sie haben mir ein Vermögen angeboten, aber ich weiß es nicht. Nein, ich kann etwas nicht spielen, wenn ich die Sprache nicht spreche." "

Es scheint, als hätte sich am Ende alles zum Besten gewendet. Während Harrison Ford heutzutage lieber seine Niere mit einem verrosteten Löffel entfernen würde, als über Star Wars zu sprechen, passte er ziemlich perfekt in die Rolle des Han Solo.

