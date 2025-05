Al Pacino führt nächsten Monat Exorzismen in The Ritual durch Der "Der Pate"-Star tritt in diesem Horrorstreifen an der Seite von Dan Stevens auf.

Es waren ein paar großartige Jahre für Horrorfilm-Fans, und dieser Trend wird sich fortsetzen. Eine der interessanteren, die demnächst kommt, ist The Ritual (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Horrorfilm von 2017 auf Netflix), der angeblich auf "der wahren Geschichte, die den Exorzisten inspiriert hat" basiert. Und damit könnte man vermuten, dass es sich um einen Exorzismus handelt, bei dem zwei Priester, gespielt von Al Pacino (The Godfather, Scarface ) und Dan Stevens (Downton Abbey ), jeder seine eigenen Probleme hat und nun zusammenarbeiten muss, um ein besessenes junges Mädchen zu retten. In der Pressemitteilung heißt es, dass es sich um "ein authentisches Porträt von Emma Schmidt handeln wird, einer Amerikanerin, deren dämonische Besessenheit in erschütternden Exorzismen gipfelte. Ihr Fall bleibt der am gründlichsten dokumentierte Exorzismus in der amerikanischen Geschichte." Wenn das interessant klingt, sollten Sie sich den neuen Trailer unten ansehen,The Ritual der am 6. Juni Premiere feiert. HQ