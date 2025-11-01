Al Jean tritt nach 25 Jahren als Die Simpsons Co-Showrunner zurück

HQ

Nach einem Vierteljahrzehnt, in dem Die Simpsons Episoden zu den Fans gebracht wurden, wurde nun bekannt gegeben, dass Al Jean als Co-Showrunner der Zeichentrickserie zurücktritt. Nachdem er in den ersten beiden Staffeln als Autor zu The Simpsons gestoßen ist und dann zum Co-Showrunner für Staffel 3 und darüber hinaus aufgestiegen ist, zieht sich Jean von der Rolle zurück, zumindest "vorerst".

Wie von Jean auf X bestätigt, wurde uns mitgeteilt, dass die für den 2. November geplante Episode die letzte Episode sein wird, die unter der Leitung von Jean veröffentlicht wird. Diese Entscheidung wird dann auch dazu führen, dass Matt Selman auf absehbare Zeit als alleiniger Showrunner für die Serie weitermacht.

Es ist unklar, was das für Die Simpsons als Ganzes bedeutet, da wir wissen, dass die Serie immer noch deutlich beliebt genug ist, um eine Verfilmung zu rechtfertigen, da The Simpsons Movie 2 kürzlich für den Sommer 2027 bestätigt wurde.