"Al-Andalus" besiegt Kosovo mit 3:1, während der kosovarische Verband die UEFA beschimpft

HQ

Die Qualifikationsspiele für die UEFA U-21-EM 2027 finden in dieser Woche zeitgleich mit den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft statt, und Spanien besiegte am Dienstagabend den Kosovo mit 3:1 durch Tore von Joel Roca (Girona), Iker Bravo (Udinese) und Adrián Niño (Málaga CF). Das Spiel war geprägt von einem Schlagabtausch zwischen den beiden Fußballverbänden.

Auf ihren sozialen Kanälen kündigte Spanien das Spiel als "Territorium des Kosovo" gegen Spanien an. Der Kosovo, ein kleines Land zwischen Albanien, Montenegro, Serbien und Nordmazedonien, erklärte 2008 einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien. Nur 108 Mitglieder der Vereinten Nationen erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo an. Serbien gehört nicht dazu. Die meisten Länder der Europäischen Union (22 von 27) erkennen den Kosovo an, nicht aber Spanien.

Der kosovarische Fußballverband veröffentlichte daraufhin einen Brief an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und RFEF-Präsident Rafael Louzán, in dem er das Vorgehen Spaniens als "inakzeptabel" bezeichnete. "Ein solcher Ansatz leugnet die Souveränität des Kosovo, der ein unabhängiger Staat ist und durch den kosovarischen Fußballverband vertreten wird, der ebenso wie der RFEF selbst ein gleichberechtigtes und vollwertiges Mitglied der UEFA ist."

Währenddessen nahm der Kosovo-Verband die Sache selbst in die Hand und kündigte das Spiel scherzhaft als "Kosovo gegen Al-Andalus" an. Spanien löschte den ursprünglichen Tweet, in dem das Gebiet des Kosovo genannt wurde, aber der Beitrag des Kosovo bleibt.