Akzeptable PC-Anforderungen für Yakuza: Like a Dragon enthüllt

Wer noch dieses Jahr Yakuza: Like a Dragon spielen möchte, der hat im Wesentlichen drei Möglichkeiten: Entweder spielt ihr es auf dem PC, ihr holt es euch auf einer Xbox-Konsole oder auf der Playstation 4. Solltet ihr euch für die erste Option entscheiden wollen, dann seid ihr sicherlich daran interessiert, ob eure Maschine mit dem Spiel zurechtkommt. Eine Antwort darauf liefert die Steam-Seite des Spiels, wo diese Woche die Systemanforderungen bekanntgegeben wurden.

Minimum:

Prozessor: AMD FX-8350 / Intel Core i5-3470

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon HD 7870, 2 GB / Nvidia Geforce GTX 660, 2 GB

Empfohlen:

Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-6700

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 580, 4 GB / Nvidia Geforce GTX 1060, 3 GB

Segas unterhaltsame und melodramatische Krimidramen sind im Westen sehr beliebt geworden, insbesondere seit dem Start von Yakuza 0 auf PC und Playstation 4. Schlüsselpersonen wie Kazuma Kiryu und der exzentrische Fanfavorit Goro Majima haben beide einen Kultstatus erreicht, doch in Yakuza: Like a Dragon spielen wir einen neuen Charakter namens Ichiban Kasuga. Der Titel wird einige weitere Veränderungen bieten, sobald es am 13. November für Xbox One, Xbox Series S/X und PC veröffentlicht wird. Playstation-5-Spieler müssen allerdings noch bis zum 2. März nächsten Jahres warten.