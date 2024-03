Akuma schließt sich Street Fighter 6 in diesem Frühjahr an

HQ

Bereits im Januar wurde enthüllt, dass Ed zu Street Fighter 6 hinzugefügt wird, und jetzt wurde der nächste Charakter enthüllt - und das ist ein Kämpfer, von dem wir fest glauben, dass er viele von euch wirklich glücklich machen wird.

Capcom hat einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der zeigt, dass der dämonische Akuma (der sein Debüt in Super Street Fighter II Turbo im Jahr 1994 gab) irgendwann später in diesem Frühjahr in den Kampf einsteigt. Das Video zeigt, wie Akuma wiederholt eine Statue angreift, bevor er sie mit einem Gohadoken und einem Goshoryuken erledigt. Wir bekommen einen ziemlich guten Einblick in sein Aussehen, das größer, älter und irgendwie noch böser ist als zuvor.

Werft einen Blick nach unten, wir werden auf Akuma zurückkommen, sobald wir mehr Informationen und hoffentlich auch Gameplay und ein Veröffentlichungsdatum haben.