Aktueller Bayonetta-Synchronsprecher reagiert auf Hellena Taylors Boykottaufruf

Bayonetta 3 war in den letzten Tagen in den Schlagzeilen, nicht unbedingt wegen seines bevorstehenden Starts, sondern weil Hellena Taylor, die Synchronsprecherin, die die ikonische Hexe in Bayonetta und Bayonetta 2 zum Leben erweckte, die Fans zum Boykott des Spiels aufgerufen hat, nachdem Entwickler PlatinumGames ihr angeblich ein minimales Gehalt anbieten wollte, um ihre Rolle für das Threequel wieder aufzunehmen.

Diese Entwicklung hat in der gesamten Branche viel Lohngespräch ausgelöst, und seitdem hat sich auch die aktuelle Stimme von Bayonetta, Jennifer Hale, zu der Situation geäußert.

"In Bezug auf Bayonetta 3

Als langjähriges Mitglied der Voice-Acting-Community unterstütze ich das Recht jedes Schauspielers auf gute Bezahlung und setze mich seit Jahren konsequent dafür ein.

Jeder, der mich kennt oder meine Karriere verfolgt hat, wird wissen, dass ich großen Respekt vor meinen Kollegen habe und dass ich ein Anwalt für alle Mitglieder der Gemeinschaft bin.

Ich stehe unter einer NDA und bin nicht frei, über diese Situation zu sprechen. Mein Ruf spricht für sich.

Ich bitte alle aufrichtig, daran zu denken, dass dieses Spiel von einem ganzen Team von hart arbeitenden, engagierten Menschen entwickelt wurde, und ich hoffe, dass jeder offen für das bleibt, was er geschaffen hat.

Schließlich hoffe ich, dass alle Beteiligten ihre Differenzen einvernehmlich und respektvoll beilegen können."

Bayonetta 3 wird am 28. Oktober auf der Nintendo Switch erscheinen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir Entwicklungen in dieser Situation sehen.