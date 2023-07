AKTUALISIERT: Ubisoft unter Beschuss, weil es den Leuten die Spiele weggenommen hat

Es wurde kürzlich von Ubisoft bestätigt, dass, wenn Sie Ihr Konto für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden, es geschlossen wird und Sie alle Ihre Spiele verlieren. Egal, ob Sie 1 oder 1000 US-Dollar ausgegeben haben, Sie sitzen im selben Boot, ohne Spiele, die Sie spielen können.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass dieser Ansatz online kritisiert wurde, wobei Spieler den Prozess mit einem Auto vergleichen, das Sie kaufen, wenn Sie es 30 Tage lang nicht benutzen. Wenn Sie Ihr Ubisoft-Konto eine Weile nicht verwendet haben, erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, sich innerhalb von 30 Tagen anzumelden, da Sie sonst riskieren, Ihr Konto zu verlieren.

Wenn Sie sich nicht anmelden, sind Sie im Grunde fertig. Alles, was Sie über Ihr Ubisoft-Konto gekauft haben, wird zusammen mit all Ihren protokollierten Stunden, Erfolgen auf der Plattform des Unternehmens usw. entfernt. Es scheint, dass, selbst wenn Sie heutzutage ein Spiel kaufen, dies nicht unbedingt bedeutet, dass Sie es für immer besitzen werden.

Was halten Sie von dieser neuen Politik?

UPDATE: Ubisoft hat sich an uns gewandt, um ein paar Dinge über den Kündigungsprozess zu klären. Wenn Sie also nach weiteren Informationen darüber suchen, wie Sie Ihre Spiele aufbewahren können, lesen Sie die folgende Aussage:

Die Löschung des Kontos folgt einem sehr strengen Prozess. Zu diesem Zweck berücksichtigen wir die folgenden 4 Kriterien, bevor wir ein Konto löschen:

- Die Spielaktivität des Kontos seit seiner Erstellung.

- Die Bibliotheken des Kontos: Konten, die gekaufte PC-Spiele enthalten, können nicht gelöscht werden.

- Die Dauer der Inaktivität des Kontos, d. h. die letzte Anmeldung bei unserem Ökosystem (einschließlich Ubisoft-Spielen auf Steam und anderen Plattformen).

In der Praxis haben wir bis heute noch nie Konten gelöscht, die weniger als 4 Jahre inaktiv waren.

- Das Vorhandensein eines aktiven Ubisoft+-Abonnements in Bezug auf das Konto

In jedem Fall werden vor der endgültigen Löschung über einen Zeitraum von 30 Tagen drei E-Mails an den Spieler gesendet, in denen angeboten wird, sein Konto wiederherzustellen. Wenn der Benutzer versucht, sich während dieses 30-Tage-Fensters anzumelden, erhält er automatisch eine Warnung und einen Link zur Reaktivierung seines Kontos."