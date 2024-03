AKTUALISIERT: Metro-Entwickler 4A Games bleibt nach dem Abgang von Saber bei Embracer

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass die Embracer Group Saber Interactive (den Publisher/Entwickler von Spielen wie Warhammer 40.000: Space Marine II, Expeditions: A MudRunner Game und mehr) für rund 500 Millionen US-Dollar verkaufen wollte.

Jetzt, in einem neuen Beitrag von Embracer, haben wir viel mehr Details zu diesem Abschied. Embracer hat angekündigt, dass es alle Aktivitäten in Russland einstellt, indem es eine Reihe von Studios an Saber Interactive veräußert. Der Deal für Sabers Abgang hat einen Wert von rund 247 Millionen Dollar.

Embracer behauptet, Vermögenswerte veräußert zu haben, darunter 38 laufende Spieleprojekte sowie Studios wie 3D Realms, Slipgate Ironworks, New World Interactive, Nimble Giant, Sandbox Strategies, Mad Head Games, Fractured Byte und Digic. Bemerkenswert ist, dass dies nicht den Metro-Entwickler 4A Games einschließt, der derzeit an dem arbeitet, was viele für den nächsten großen Eintrag in der Franchise halten.

Die Option für Saber, den ukrainisch-maltesischen Entwickler zu kaufen, ist noch offen, aber derzeit ist nicht bekannt, ob er bei der Embracer Group bleiben wird oder nicht. Embracer behält auch die Kontrolle über 13 andere Projekte, die zuvor unter der Aufsicht von Saber standen.

Es scheint, dass die Trennung nicht so sauber ist, wie wir vielleicht einmal gedacht haben, da einige Studios bei Embracer bleiben, während andere an das neue private Saber Interactive veräußert werden. Wir müssen abwarten, um genauere Details darüber zu erfahren, was dies für kommende Projekte und Spiele bedeutet.

UPDATE

Laut einem neuen Tweet von Jason Schreier scheint es, dass Embracer 4A Games nicht halten wird. Schreier behauptet, dass dank der Übernahme des Studios durch Saber zusammen mit den Zen Studios der Gesamtpreis für Saber Interactive, um wieder unabhängig zu werden, bei etwa 500 Millionen US-Dollar liegt, was Bloomberg letzten Monat berichtete.