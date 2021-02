Akira Yamaoka verweist auf schaurige Sommerüberraschung

Letztes Jahr sind viele Gerüchte zu einem Silent-Hill-Spiel aufgekommen, doch nichts davon hat sich bislang bewahrheitet. Der Komponist Akira Yamaoka, der vor allem für seine grandiosen Arbeiten am Silent-Hill-Soundtrack bekannt ist, deutet nun jedoch eine Überraschung an, die Fans von Horrorspielen hellhörig werden lassen dürfte. Er sprach in einem Interview darüber, was er nach The Medium als Nächstes plant:

"Ganz allgemein gesagt, ich denke, ihr werdet in diesem Sommer wahrscheinlich etwas hören. Es wird noch bekannt gegeben. Und ich denke, es ist das, von dem ihr hofft es zu hören."

Der größte Teil des Interviews befasst sich mit dem neuen Horrorspiel The Medium, doch es ist unwahrscheinlich, dass sich Yamaoka bereits mit einer Erweiterung des Spiels von Bloober Team beschäftigt. Mutlaq A. Aljraied, der Interviewer, ist selbst ein großer Horrorfan und erwähnt Silent Hill im Gespräch mehrmals direkt. Mit Konami im Rücken kann Yamaoka natürlich nicht frei sprechen, also wollen wir mal sehen, ob es in wenigen Monaten eine entsprechende Enthüllung geben wird.