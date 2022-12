Akira Toriyama's Sand Land bekommt ein Videospiel

Akira Toriyama ist vor allem als Schöpfer von Dragon Ball bekannt, obwohl er auch andere Dinge gemacht hat, wie den Manga Sand Land. Jetzt scheint es, als ob Bandai Namco ein Spiel vorbereitet, das auf diesem Franchise basiert, da ein Teaser-Trailer von Bandai Namco für etwas namens Sand Land Project online gestellt wurde.

Sand Land handelt von einer ausgetrockneten Welt, in der die Menschen um Wasser kämpfen, wobei ein gieriger König den größten Teil dieses wertvollen Schatzes in Anspruch nimmt. Auf der YouTube-Seite heißt es, dass wir am 17. Dezember weitere Informationen erhalten werden, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Toriyama ist kein Unbekannter für Videospiele, und er war auch an Franchises wie Dragon Quest, Chrono Trigger und Blue Dragon beteiligt. Dragon Ball-Videospiele sind natürlich auch sehr beliebt.

Seht euch unten den ersten Teaser zum Sandlandprojekt an.