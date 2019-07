Akademie-Trailer zeigt Nebenbeschäftigungen in Fire Emblem: Three Houses

Am nächsten Freitag erscheint Nintendos Strategie-Rollenspiel Fire Emblem: Three Houses auf der Switch und darauf sollten sich Fans aus einigen guten Gründen freuen. In einem neuen Video demonstriert der Publisher einige der Nebenaktivitäten, die ihr in der Officer's Academy, dem zentralen Schauplatz des Spiels, als Professor Byleth unternehmen könnt.

Wir haben euch bereits erklärt, dass ihr Sonntage häufig frei gestalten könnt. Mindestens einmal im Monat solltet ihr deshalb das Kloster Garreg Mach erkunden und mit euren Studenten sprechen, um Beziehungen aufzubauen, euch für kommende Kämpfe zu rüsten oder eure Kampffertigkeiten zu schärfen. Mehr Eindrücke findet ihr in unserer Vorschau.