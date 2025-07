Aitana Bonmatís unmögliches Tor und Cata Colls Parade brachten Spanien ins Finale der UEFA EURO

HQ

Spanien ist zum ersten Mal in der Geschichte offiziell Finalist bei der UEFA EURO. Das Spiel am Mittwoch war sowohl der erste Sieg gegen Deutschland, die mit Abstand am meisten belohnte Nation in der Geschichte des Wettbewerbs (acht Siege, darunter sechs in Folge zwischen 1995 und 2013), als auch das erste Mal, dass sie ein europäisches Finale erreichten.

Leicht fiel es den Weltmeistern allerdings nicht, denn auch mit der gewohnten Balldominanz konnten sie sich nicht viele nennenswerte Chancen erarbeiten, um das deutsche Tor zu treffen. Die Partie wurde in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit entschieden, als Aitana Bonmatí Ann-Katrin Berger mit einem Schuss aus unmöglichem Winkel überraschte und sich für den Schuss statt für eine Flanke entschied.

Es war eine Einzelaktion, die die enorme Defensivleistung der Deutschen zunichte machte, aber ihr ging eine weitere, nicht weniger transzendente Parade von Cata Coll voraus, zehn Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, als sie zwei Paraden zeigte, darunter einen Volleyschuss, der sie fast überraschte.

Nun treffen die Weltmeister und Europameister am kommenden Sonntag, den 27. Juli (20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ), im Finale aufeinander, eine Wiederholung der Weltmeisterschaft 2023 und auch eine Wiederholung der Europameisterschaft der Männer im letzten Jahr. Beide endeten mit Spanien an der Spitze, wird sich das gleiche Ergebnis jetzt wiederholen?