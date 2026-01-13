Airconsoles Gaming im Auto beweist, dass Leistung nicht alles ist

HQ

Auf der CES sind wir auf eine Idee gestoßen, die Gaming und Autos kombiniert, sodass Fahrer und ihre Familien oder Freunde gemeinsam etwas spielen können, während ihr Elektroauto lädt. Airconsole bietet Dutzende von Spielen zur Auswahl, und als wir uns mit dem Betriebsleiter des Unternehmens, Ondrej Zak, unterhielten, sprachen wir darüber, warum keines dieser Spiele wirklich auf großartige Performance und Grafik setzt.

"Die Leute wollen einfach einfache Spiele, die Spaß machen und nicht nur Spezifikationen." erklärte Zak. "Deshalb konzentrieren wir uns nie wirklich darauf, großartige Grafiken zu bekommen... Wir nutzen Unity. Deshalb versuchen wir immer, das Beste aus der Hardware herauszuholen, was Bildrate oder Auflösung angeht."

Das Programm verwendet außerdem nur zwei der Kernen des Autos, und Zak sagt, dass nur die neuesten Modelle auch nur eine geringe Chance haben, mit modernen Konsolen zu konkurrieren. Dennoch wirst du, wenn Spiele wie Wer will Millionär sein, Overcooked und weitere für kurze Sitzungen spielbar sind, wahrscheinlich nicht in Versuchung geraten sein, ein deutlich anspruchsvolleres Spiel zu spielen. Selbst wenn Sie es wären, müssen wir uns fragen, welchen Nutzen es wäre, so ein Spiel im Auto zu spielen.

