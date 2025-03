HQ

Die neuesten Nachrichten über die Niederlande . Airbus hat mit LOAD (Low-Cost Air Defence) ein innovatives unbemanntes Flugsystem eingeführt, das Bedrohungen aus der Luft zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten abfangen kann.

Basierend auf der Zieldrohne Do-DT25 wird diese überarbeitete und fortschrittliche Plattform bis zu drei Lenkflugkörper tragen, die per Katapult gestartet und per Fallschirm geborgen werden, um eine effiziente Wiederverwendung zu gewährleisten und so Kosteneffizienz und betriebliche Flexibilität zu gewährleisten.

Mit einer Reichweite von 100 Kilometern und einer autonomen Einsatzfähigkeit, die von menschlichen Bedienern überwacht wird, ist LOAD als Schlüsselfaktor in der sich entwickelnden europäischen Verteidigungsstrategie positioniert. Airbus plant einen Prototypflug bis Ende des Jahres und den vollständigen operativen Einsatz bis 2027.