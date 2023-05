Air kommt nächste Woche zu Prime Video

Während Kritiker und Fans, die Ben Afflecks neueste Regiearbeit Air gesehen haben, ihn anscheinend geliebt haben (der Film liegt bei 92 % auf dem Rotten Tomatoes Tomatometer und 98 % auf seinem Publikumswert), war der Film an den Kinokassen nicht wirklich ein großer Erfolg. Nach seiner Laufzeit seit Anfang April hat der mit Stars besetzte Film nur 80 Millionen US-Dollar eingespielt, von denen über 60% auf dem heimischen US-Markt stammen. Und genau aus diesem Grund ist es keine große Überraschung zu hören, dass Air bereits sein Streaming-Debüt geben möchte.

Wie von Amazon angekündigt, wird Air nächste Woche, am 12. Mai, zum Prime Video-Dienst kommen, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie nach einer Gelegenheit gesucht haben, in die Kinos zu gehen, um den Film zu sehen, jetzt darauf freuen können, ihn bequem von zu Hause aus zu sehen.