Air-India-Flugzeug mit 242 Passagieren stürzt nach dem Start in Ahmedabad ab

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien . Ein Air-India-Flug auf dem Weg nach London stürzte nur wenige Augenblicke nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad ab, was zu einem schnellen Notfalleinsatz in der Umgebung der Start- und Landebahn führte, teilten die Fluggesellschaft und die Polizei am Donnerstag mit.



Das könnte Sie auch interessieren: Trump bestätigt neues China-Abkommen (Seltene Erden und Zugang für Studenten).



"Im Moment ermitteln wir die Details und werden weitere Updates mitteilen", sagte Air India auf X. Und fügte hinzu: "Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Boeing 787-8 Dreamliner mit der Registrierung VT-ANB." Boeing hat auf die Anfrage noch keine Antwort auf eine Stellungnahme gegeben.

Das Flugzeug, eine Boeing 787-8 Dreamliner, eines der neueren Langstreckenmodelle der Fluggesellschaft, verlor kurz nach dem Notruf den Kontakt zur Flugsicherung. Bilder aus lokalen Medien zeigen brennende Trümmer und Rettungsteams, die mehrere Personen vom Tatort transportieren.