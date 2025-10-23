A.I.L.A. erscheint nächsten Monat für PC, PS5 und Xbox Series X/S

HQ

Es ist noch etwa eine Woche im gruseligsten Monat des Jahres, und obwohl Sie vielleicht nach etwas Furchterregendem suchen, das zu diesem Anlass passt, müssen Sie sich mit der verfügbaren Demo von A.I.L.A. begnügen.

Im Rahmen der Galaxies Autumn Showcase 2025 haben Entwickler Pulsatrix Studios und Publisher Fireshine Games einen Auftritt gehabt, um bekannt zu geben, dass A.I.L.A. bereits am 25. November auf PC, PS5 und Xbox Series X/S Konsolen erscheinen wird.

Das First-Person-Horrorspiel kommt fast einen Monat zu spät zur gruseligen Weihnachtsparty, kommt aber zu einer Zeit des Jahres, in der die Konkurrenz immer geringer wird. Was man von A.I.L.A. erwarten kann, wird in der Zusammenfassung des Spiels folgendes erklärt.

"Spiele als einziger Spieletester für eine revolutionäre neue fiktive KI. Überlebe intensive Horrorerlebnisse, die deine tiefsten Ängste ausnutzen, während die Grenzen zwischen Virtuellem und Realität zu verschwimmen beginnen... "

Um diese Ankündigung zu feiern, ist ein neuer Trailer für das Spiel eingetroffen, den ihr unten sehen könnt.