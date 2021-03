Aiko's Choice: Shadow-Tactics-Erweiterung startet Ende des Jahres mit drei neuen Missionen

Mimimi Games aus München arbeitet aktuell nicht nur an ihrem Strategiespiel Codename Süßkartoffel, sie planen noch einen abschließenden Epilog für Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Gestern Abend kündigte Publisher Daedalic Entertainment die Standalone-Erweiterung Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice an, das Ende des Jahres auf dem PC erscheinen soll. Im Zentrum steht die Auftragsmörderin Aiko, die die Hilfe ihrer Assassinenfreunde benötigt, um mit jemandem aus ihrer eigenen Vergangenheit abzurechnen.

Die Entwickler betonen, dass ihr das Hauptspiel nicht gekauft haben müsst, um Aiko's Choice spielen zu können. Gleichzeitig bestätigen sie, dass es kein Tutorial geben wird, deshalb solltet ihr mit dem grundlegenden Gameplay bereits vertraut sein... In dieser Erweiterung erwarten euch je drei neue Haupt- und Nebenmissionen. Hardware-Anforderungen sind bereits abzusehen: Euer Prozessor muss zwischen 2,5 GHz und 3,5 GHz Leistung erbringen, die Grafikkarte braucht mindestens 4 GB VRAM.