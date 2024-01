Aidan Gallagher wechselt im neuen Persona 3 Reload Trailer von der Umbrella Academy zum Gekkoukan Institute

HQ

Sega legt einen wirklich beeindruckenden Start ins Jahr 2024 hin. Diese Woche wird es mit Studio Ryu Ga Gotoku Like a Dragon: Infinite Wealth veröffentlicht, und nächste Woche ist Atlus an der Reihe, die Veröffentlichung des lang erwarteten Remakes Persona 3 Reload zu unterstützen.

Das Remake der klassischen Persona-Serie zieht aufgrund der enormen Popularität, die die Serie seit Persona 5 erlangt hat, viel Aufmerksamkeit auf sich, und der Beweis dafür ist der neue Trailer, den sie enthüllt haben, der Live-Action-Elemente mit animiertem Material aus dem Titel selbst kombiniert. Und die Hauptrolle spielt kein Geringerer als Aidan Gallagher, den viele von uns als Nummer Fünf in der Serie "The Umbrella Academy" kennen, der das Superhelden-Wohnheim verlässt, um durch das Gekkoukan-Institut zu wandern, während er uns in das Spiel einführt.

Der Clip mit dem Titel "Seal Your Fate" läutet ein neues Kapitel in der Persona-Saga auf. Persona 3 Reload wird am 2. Februar für PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 erhältlich sein.