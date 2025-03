AI.com Domain steht zum Verkauf, aber sie ist nicht billig, wenn Sie sie unbedingt erwerben möchten

HQ

AI.com ist eine unglaublich attraktive Domain. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um das zu erkennen. Künstliche Intelligenz ist ständig in den Nachrichten, und die Bewertung von Unternehmen, die die Entwicklung in diesem Bereich vorantreiben, ist in die Höhe geschnellt. Es ist also keine Überraschung, dass der Startpreis bei einer Auktion für diese Domain hoch sein wird und dass es wahrscheinlich viele gibt, die bereit sind, eine hohe Summe auszugeben, um AI.com zu besitzen.

100 Millionen US-Dollar ist der Startpreis und wir müssen sehen, was er am Ende des Verkaufs erreicht. Larry Fischer, ein Domain-Broker, der die Website getyourdomain.com betreibt, wurde mit dem Verkauf der wertvollen Domain beauftragt. Wir wissen nicht, wer der derzeitige Besitzer ist, aber Fischer hat dem DN Journal folgendes gesagt:

"Was AI.com betrifft, so hatte die Übernahme nichts mit dem Wachstum der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren zu tun, es ging einfach darum, einen Vanity-Domain-Namen zu haben, der zufällig meine Initialen waren. Und aus heiterem Himmel hat die künstliche Intelligenz in der Branche exponentiell an Fahrt aufgenommen, und ich war mittendrin."