Aiai ist jetzt beigetreten Sonic Racing: Crossworlds

Heute kommt ein besonderer Gast zu Sonic Racing: Crossworlds, denn Super Monkey Ball Ikone Aiai setzt sich jetzt hinter das Steuer. Und er macht das mit seinem eigenen Fahrzeug, passend Banana Cruiser Vehicle genannt. Beide sind für jeden, der das Spiel besitzt, kostenlos.

Wie bei früheren Ergänzungen wird es auch eine eigene Veranstaltung geben, und das Super Monkey Ball Festival startet anlässlich der Ankunft von Aiai später heute. Es ist eine goldene Gelegenheit, Spaß zu haben und diesen neuen Fahrer kennenzulernen.

Die nächsten Charaktere, die dem Spiel hinzugefügt werden, sind die eher obskuren Tangle und Whisper. Sie gehören zum Sonic-Universum, waren aber noch nie zuvor in einem Spiel, sondern stammen stattdessen aus den offiziellen Comics von IDW. Sie sind bei Sonic-Fans zu Favoriten geworden und wagen nun den Sprung, zu Gaming-Helden zu werden.

Wir warten auch auf weitere Gastauftritte in Sonic Racing: Crossworlds, nicht zuletzt von Mega Man und Teenage Mutant Ninja Turtles, die ebenfalls neue Tracks mitbringen.

Wirst du heute die Gelegenheit nutzen, Aiai Sonic Racing: Crossworlds vorzustellen?