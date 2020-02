AI: The Somnium Files: Nach Review-Bombing bestbewertetes Switch-Spiel auf Metacritic

Letzte Woche erfuhren wir von der seltsamen Geschichte eines verwirrten Fans, der, weil er einen virtuellen Charakter in der Visual Novel AI: The Somnium Files zu sehr mochte, einen Hass auf das Spiel entwickelte. Wütend darüber, dass die Geschichte seines Schwarms nicht so lief, wie er es wollte, zerriss der Nutzer mit hunderten Fake-Accounts die Durchschnittsbewertung des Spiels auf der Plattform Metacritic. Als seine Tat aufflog instrumentalisierte er das alles als soziales Experiment, um auf die Missstände von Systemen wie dem Metacritics hinzuweisen.

Die verantwortlichen Entwickler des Spiels, Kotaro Uchikoshi und Akira Okada, wandten sich mit diesem Fall hilfesuchend an die Community, die entsprechend reagierte. Nach dem Geständnis des Saboteurs entschied sich Metacritic dazu, alle Bewertungen, die auf den besagten Nutzer und seine Pseudonyme zurückzuführen sind, zu streichen. Das hat in Kombination mit der Mithilfe der Fans zu einem Gegenentwurf des ursprünglichen Vorhabens geführt, denn die Situation wurde in der letzten Woche völlig umgedreht.

Auch ohne die über 300 negativen Bewertungen des verärgerten Spielers konnte das Game bereits beachtliche Noten vorweisen, doch nun haben die Fans AI: The Somnium Files so sehr gelobt, dass es mittlerweile das bestbewertete Nintendo-Switch-Spiel aller Zeiten (zumindest was die Nutzer-Kritiken von Metascore angeht) ist. Die Plattform weist dem Spiel mit 381 positiven Bewertungen sogar die Auszeichnung "Universal Acclaim" (zu Deutsch: Universelle Anerkennung) zu.

Obwohl man dieses Ergebnis als offensichtliches Happy End für die betroffenen Entwickler verstehen kann, die sich über die steigende Reputation von AI: The Somnium Files sicherlich freuen dürften, zeigt diese Geschichte erneut die Schwächen eines Systems auf, das eine einzige Person so leicht manipulieren konnte. Die sehr hohe Durchschnittsnote wird am Ende nicht durch die aufrichtigen Meinungen der Benutzer erreicht, sondern auf reaktive und künstliche Weise.

