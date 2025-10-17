AI Pornhub? Sam Altman nimmt sich ein Beispiel an Elon Musk und stellt ChatGPT-Erotik für Erwachsene vor

HQ

Der CEO von OpenAI, Sam Altman, hat gerade angekündigt, dass ChatGPT es verifizierten erwachsenen Nutzern bald ermöglichen wird, sich an erotischen Gesprächen zu beteiligen, und zwar im Dezember dieses Jahres, vielleicht ein Beispiel an Elon Musk und seinen KI-Begleitern.

"Im Dezember, wenn wir das Age-Gating umfassender einführen und als Teil unseres Prinzips 'Erwachsene wie Erwachsene behandeln', werden wir noch mehr zulassen, wie zum Beispiel Erotik für verifizierte Erwachsene." OpenAI-CEO Sam Altman schrieb auf X (ehemals Twitter).

Dies folgt den Hinweisen von OpenAI, Entwicklern die Erstellung "ausgereifter" ChatGPT-Anwendungen zu ermöglichen. Altman räumte ein, dass frühere Einschränkungen zum Schutz der psychischen Gesundheit gedacht waren, aber sie machten ChatGPT auch "weniger nützlich/angenehm".

Sam Altman fügte hinzu, dass neue Tools jetzt erkennen können, wenn Benutzer in Not geraten, was es OpenAI ermöglicht, die Grenzen für Erwachsene sicher zu lockern. So ist beispielsweise bekannt, dass OpenAI in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, die Freiheit der Erwachsenen mit der Sicherheit der Nutzer in Einklang zu bringen.

Anfang dieses Jahres wurde ChatGPT aktualisiert, um Erotik in "angemessenen Kontexten" zuzulassen, nur um später die Beschränkungen zu verschärfen, nachdem Berichte Berichte hatten, dass KI mit psychischen Krisen in Verbindung gebracht wurde. Das Unternehmen sah sich auch mit einer Klage nach dem Selbstmord eines Teenagers konfrontiert, der angeblich von ChatGPT ermutigt wurde.

Die Einführung im Dezember wird eine explizite Altersverifizierung beinhalten, obwohl OpenAI die Details noch nicht bekannt gegeben hat. Altman sagte, dass die Nutzer auch in der Lage sein werden, die Persönlichkeit von ChatGPT anzupassen und zu wählen, ob es auf "sehr menschenähnliche Weise" reagiert, Emojis verwendet oder sich wie ein Freund verhält.

OpenAI ist nicht das erste Unternehmen, das die KI-Partnerschaft mit nicht jugendfreien Inhalten erforscht. Elon Musks xAI hat in seiner Grok-App Sprachmodi für Erwachsene und kokette 3D-KI-Begleiter eingeführt und damit einen wachsenden Markt für KI-gestützte Interaktionen mit Erwachsenen demonstriert. Was halten Sie davon?