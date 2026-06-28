Ai Ogura wird der erste Japaner seit 22 Jahren, der die MotoGP gewinnt; Martín wird neuer Anführer

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Der Dutch GP in der MotoGP am Sonntag sorgte für einige Schlagzeilen. An erster Stelle der Champion Ai Ogura, der als erster Japaner seit 22 Jahren einen Grand Prix in der MotoGP gewann.

Raúl Fernández wurde Zweiter und Jorge Martín Dritter auf dem TT Circuit Assen, in einem ungewöhnlichen Finish: Trackhouse, das Satellitenteam von Aprilia, war am Ende besser als das Hauptteam, wobei beide Fahrer Ogura und Fernández vor den Aprilias, Jorge Martín und Marco Bezzecchi (der verunglückte und im Krankenhaus landete) ins Ziel kamen. Tatsächlich überholte Ogura Martín in der 18. Runde und Fernández in der 20. Runde und errang am Ende einen großen Sieg, der ihn auf den vierten Platz in der Gesamtwertung bringt, indem er Marc Márquez überholte.

Ogura, ein 25-jähriger Fahrer von Trackhouse, wurde im Mai letzten Jahres der erste Japaner, der ein Podium erreichte, als er beim Großen Preis von Frankreich Dritter wurde, seit Katsuyuki Nakasuga beim Großen Preis von Valencia 2012. Mit seinem heutigen Sieg wird Ogura der erste Japaner, der seit Makoto Tamada beim Großen Preis von Japan 2004 ein Rennen in der höchsten Kategorie gewinnt.

Die schlechte Nachricht kam, als Marco Bezzecchi in der zweiten Runde einen schweren Sturz erlitt, als er versuchte, Marc Márquez (der schließlich Siebter wurde) zu überholen. Bezzecchi, der zweite Aprilia-Reiter, wurde ohne schwere Verletzungen in ein Krankenhaus in Groningen gebracht, um medizinische Untersuchungen zu erhalten.

Das Endergebnis bedeutet, dass Jorge Martín der neue Führende in der MotoGP ist (193 Punkte), sieben Punkte vor Marco Bezzecchi (186), Fabio Di Giannantonio Dritter (177 Punkte) und Ogura Vierter mit 168 Punkten, während Marc Márquez auf Platz fünf (153) und Raúl Fernández mit 138 Punkten Sechster zurückfällt.