Ai Ogura wird der erste japanische Fahrer, der seit Nakasuga 2012 auf einem MotoGP-Podium steht

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Ai Ogura belegte am Sonntag beim Großen Preis von Frankreich den dritten Platz hinter den Meisterschaftsführenden Jorge Martín und Marco Bezzecchi und erreichte das erste Podium für einen japanischen MotoGP-Fahrer seit Katsuyuki Nakasuga beim Großen Preis von Valencia 2012. Ogura ist außerdem der erste Fahrer des Asia Talent Cup, der in der höchsten Kategorie des Motorradrennsports ein Podium erreicht hat.

Ai Ogura vom Trackhouse MotoGP Team, 25 Jahre alt, gewann die Moto2-Meisterschaft 2024 und befindet sich in seiner zweiten MotoGP-Saison, derzeit auf dem fünften Platz in der Gesamtwertung. Ogura ist zudem der einzige Nicht-Spanier oder Italiener in den Top 11 der MotoGP-Wertung, die nur vier weitere nicht-westeuropäische Fahrer umfasst: den Südafrikaner Brad Binder (13.), den Brasilianer Diogo Moreira (17.), den Türken Toprak Razgatlıoğlu (20.) und den Australier Jack Miller (21.).

Trotz der Präsenz vieler japanischer Motorradfabriken haben sich viele für europäische Fahrer entschieden. Trackhouse, ein amerikanisches Team mit italienischem Motorrad aus Aprilia, setzte jedoch auf Ogura, was sich auszahlte.

"Die Wahrheit ist, ich gebe 100 Prozent und versuche, mich an jede Rennsituation anzupassen. Es war schon immer unsere Stärke, aber unsere Schwäche bleibt: der Anfang und die Anfangsphasen. Wir müssen diesen Aspekt verbessern, und vielleicht sind wir dann in der Lage, stärker zu sein", sagte Ogura (über Motorsport).