AI Limit stammt vom kleinen chinesischen Entwickler SenseGames und ist Teil von PlayStations China Hero Project, das kleine chinesische Spieleentwickler unterstützt und finanziert. AI Limit wurde vor einigen Jahren für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC angekündigt und jetzt wurde es für PlayStation 5 und PC veröffentlicht - die PlayStation 4-Version ist nicht mehr in Arbeit.

AI Limit ist ein ziemlich normales Soulslike, aber es hat ein paar Tricks im Ärmel - aber schauen wir uns zuerst die Geschichte an. Wie so oft zuvor wird die Welt durch Kriege und Katastrophen zerstört und die letzten überlebenden Menschen haben sich in ihrem letzten Zufluchtsort, der Stadt Havenswell, versammelt. Gerade als es am düstersten aussieht, taucht plötzlich eine Gruppe von Bladers in der Stadt auf, Kreaturen, die wie Menschen aussehen, aber von einer noch unbekannten Technologie erschaffen wurden.

Diese Bladers beginnen mit dem Kampf gegen das sogenannte Mud, eine seltsame dunkle Substanz, die verschiedene Monster beherbergt und Havenswell in den Boden läuft. Du schlüpfst in die Rolle von Arrisa, einem Blader, der ziemlich geschickt mit großen Schwertern und anderen Waffen ähnlichen Kalibers umgehen kann. Aber was sind diese Bladers ? Wer hat sie erschaffen? Und warum erscheinen sie gerade jetzt in Havenswell ?

Obwohl ich kein eingefleischter Experte im Soulslike-Genre bin, würde ich sagen, dass AI Limit am gleichen Ende des Spektrums liegt wie Sekiro: Shadows Die Twice, wo es in erster Linie darum geht, die Angriffe der Gegner mit gut getimten Blöcken zu parieren, die sich für Angriffe öffnen. Auf den ersten Blick könnte man das Gefühl haben, dass AI Limit eine etwas zu vertraute Kopie der bekannten FromSoftware -Formel ist - und das ist es auch für eine Weile (wie so viele andere Spiele in diesem Genre), aber wie bereits erwähnt, hat es den einen oder anderen Trick im Ärmel.

Der interessanteste Trick ist, dass Arrisa keine Ausdaueranzeige hat, sondern eine Sync Rate Anzeige. Die Anzeige Sync Rate ist in drei Bereiche unterteilt und füllt sich, wenn Arrisa den Feind trifft, und sinkt, wenn sie getroffen wird. Du kannst auch Teile deines Sync Rate für Spezialangriffe oder für deinen Schild ausgeben. Je mehr er sich füllt, desto mehr Schaden fügen die Angriffe deinem Gegner zu und je mehr er sich erschöpft, desto schwächer werden seine Angriffe.

Wenn sich der Sync Rate -Zähler im ersten Drittel befindet, füllt er sich langsam wieder auf, aber wenn er sich in den letzten beiden Teilen befindet, muss man dafür arbeiten. Diese Mechanik motiviert den Spieler ständig, mit einem bestimmten Tempo und einer gewissen Balance zwischen Verteidigung und Angriff in die Schlachten zu ziehen, und am Ende fühlt es sich tatsächlich richtig gut an. Es mag ein bisschen abgedroschen klingen, aber die Sync Rate -Mechanik macht tatsächlich einen großen Unterschied und wird schnell zu einem zentralen Bestandteil deiner Spielweise und fügt eine Ebene von Taktiken hinzu.

Der Nachteil des Fehlens einer Ausdaueranzeige ist, dass du so viel angreifen und ausweichen kannst, wie du willst, ohne über deine Energie nachdenken zu müssen. Es entfernt ein wenig von der taktischen Ebene, die die Sync Rate -Mechanik hinzufügt, aber Sync Rate ist immer noch eine großartige neue Wendung in diesem Genre.

Abgesehen davon erfindet AI Limit das Rad nicht neu und fühlt sich an vielen Stellen ziemlich mittelmäßig an - aber es funktioniert. Es ist klar, dass das Spiel mit einem knappen Budget gemacht wurde und es wird auch zu einem sehr günstigen Preis von 29 £ verkauft, was es einfacher macht, die etwas veraltete Grafik, die uninspirierten Kämpfe und die klobigen Dialoge zu entschuldigen. Isoliert funktioniert das Kampfsystem jedoch gut und vor allem die Sync Rate -Mechanik funktioniert wirklich gut.

Wenn du ein Fan von Spielen wie Sekiro: Shadows Die Twice und Lies of P bist, ist AI Limit ein anständiger Einstieg am gleichen Ende des Soulslike-Spektrums. Erwarte keine Grafik, kein Leveldesign oder keine Kämpfe, die mit den beiden oben genannten Spielen vergleichbar sind, sondern ein einfaches Soulslike mit ein paar guten Ideen, einigen netten Waffen und einem eigentlich ziemlich guten Charakterdesign.

Wenn Sie ein großer Fan des Genres sind, werfen Sie einen Blick auf AI Limit - andere sollten es wahrscheinlich überspringen.