Ahsoka-Trailer zeigt Thrawn und enthüllt die Premiere von zwei Episoden

Letzten Monat erfuhren wir, dass Ahsoka am 23. August auf Disney+ debütieren wird, aber eine angenehme Überraschung wurde bei dieser Ankündigung ausgelassen.

Der erste lange offizielle Trailer von Ahsoka zeigt nicht nur einige der Lichtschwertkämpfe, Actionszenen, persönlichen Dramen und Blicke auf Lars Mikkelsens Thrawn, die wir in der Serie erleben werden. Es zeigt auch, dass wir am 23. August zwei Episoden bekommen, also machen Sie sich bereit für das, was im Grunde ein Film in etwas weniger als sechs Wochen ist.