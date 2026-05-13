Ahsoka: Staffel 2 startet Anfang 2027

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Ahsoka wurde schnell zu einem riesigen Favoriten unter Fans, die zuvor insbesondere die animierten Star-Wars-Serien Clone Wars and Rebels gesehen hatten, und bot eine etwas mystischere und spirituellere Interpretation von Star Wars als die actiongeladenen, machtlastigen Produktionen, die Disney bisher veröffentlicht hat. Deshalb haben sich so viele auf die Rückkehr von Ahsoka in diesem Jahr gefreut – aber leider haben wir schlechte Nachrichten.

Während einer Disney Upfront-Präsentation am Dienstag wurde bestätigt, dass die Serie erst 2027 zurückkehren wird. Dies wurde von Rosario Dawson bestätigt, die Ahsoka spielt, blieb aber optimistisch und sagte:

"Es ist wirklich etwas Besonderes, all die Liebe der Fans da draußen für Ahsoka und ihre Crew zu sehen. Ich kann dir sagen, dass die Kämpfe in dieser Staffel größer sind und die Einsätze höher sind. Wir können es kaum erwarten, dass du es siehst."

Die Anwesenden konnten einen kurzen Ausschnitt aus der zweiten Staffel sehen, und es wurde auch bestätigt, dass die gesamte Besetzung für die zweite Staffel zurückkehren wird (mit Ausnahme natürlich des tragisch verstorbenen Ray Stevenson in der Rolle des Baylan Skoll, der durch Rory McCann ersetzt wird)... und dazu gehört auch ein gewisser Hayden Christensen in der Rolle des Anakin Skywalker.