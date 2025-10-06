Ahsoka-Darstellerin wählt ihre Lieblingserinnerung aus Star Wars: The Clone Wars

HQ

Es gibt nur wenige Charaktere, die in der modernen Ära von Star Wars mehr herausragen als Ahsoka. Der Padawan, der seit der Veröffentlichung von Star Wars: The Clone Wars im Jahr 2008 von Ashley Eckstein gespielt wird, ist seit fast 20 Jahren Teil einer weit, weit entfernten Galaxie.

Als wir kürzlich auf der San Diego Comic-Con Málaga mit Ashley Eckstein sprachen, fragten wir sie, ob sie eine Lieblingserinnerung aus ihrer Zeit als Synchronsprecherin der Figur hat. Das ist eine schwierige Frage, aber Eckstein hatte folgendes zu sagen:

"Nun, ich denke, besonders in Star Wars: The Clone Wars nehmen wir alle als Besetzung auf. Wir sind also alle beisammen, wie ein Theaterstück, wie ein Hörspiel. Deshalb habe ich es genossen, im Studio zu sein und gemeinsam als Cast aufzunehmen."

"Schauen wir uns die Mortis-Trilogie an, die aus drei Episoden von Star Wars: The Clone Wars besteht. Das waren einige meiner Favoriten, als ich mit Matt Lanter, James Arnold Taylor und Sam Witwer aufgenommen habe. Deshalb bin ich gerne mit meinen Kollegen zusammen", fuhr sie fort.

Der Mortis-Arc fühlte sich an wie nichts anderes, was wir bis zu diesem Zeitpunkt in Star Wars: The Clone Wars gesehen hatten. Anakin, Ahsoka und Obi-Wan reisen in ein Reich, das aus der Macht besteht, und treffen auf Wesen, die das Licht und die dunkle Seite davon verkörpern. Wenn du mehr über Ecksteins Zeit als Ahsoka erfahren möchtest, schau dir das vollständige Interview unten an: