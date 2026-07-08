Ägypten fordert den Ausschluss von WM-Schiedsrichtern von einem Spiel gegen Argentinien wegen "Diskriminierungsverbrechen"

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Der ägyptische Fußballverband hat eine formelle Beschwerde bei der FIFA wegen des Achtelfinals der Weltmeisterschaft gegen Argentinien am Dienstag eingereicht, in dem sie behauptet, zwei verdächtige Schiedsrichterentscheidungen hätten dazu geführt, dass sie das Spiel mit 2:3 verloren haben: ein Foul des ägyptischen Spielers Marwan Attia, das ein Tor von VAR aberkannt hatte, und ein mögliches Foul gegen Mohamed Salah, das, wäre es abgesagt worden, hätte Argentiniens letztes Tor aberkannt werden müssen (der ägyptische Trainer sagte, sie seien "betrogen worden", und Zico, der Schöpfer des aberkannten Tores, sagte, das "Turnier sei eindeutig manipuliert").

Die EFA gab am Mittwoch eine Erklärung ab und behauptete, ihr Präsident Hany Abou Rida habe die Beschwerde eingereicht und eine Untersuchung des französischen Schiedsrichters François Letexier wegen "schwerwiegender Schiedsrichterfehler" und "Doppelmoral" gefordert.

Ägypten fordert außerdem "den Ausschluss des Schiedsrichters und der gesamten Mannschaft von der Weltmeisterschaft nach Untersuchung dieser Fehler" wegen dem, was sie als "Verbrechen der Diskriminierung der ägyptischen Nationalmannschaft" bezeichnen.

"Eine Reihe von Fußballexperten und spezialisierten Analysten, sowohl lokal als auch international, haben während des Spiels kontroverse und einflussreiche Schiedsrichtervorfälle hervorgehoben. Dies unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung höchster Standards in Integrität, Fairness und Transparenz bei der Schiedsrichterarbeit", so die EFA.