Ägypten beruft nach Trumps Gaza-Vorschlag einen arabischen Dringlichkeitsgipfel ein

Ägypten kündigte am Sonntag einen für den 27. Februar anberaumten Dringlichkeitsgipfel der Arabischen Liga an, nachdem die Wut über den umstrittenen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, die Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln und die Kontrolle über die Enklave an die Vereinigten Staaten zu übergeben, weit verbreitet war.

Der Plan, der während eines Treffens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus vorgestellt wurde, wurde von wichtigen arabischen Verbündeten, darunter Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien, schnell abgelehnt, die ihn als inakzeptablen Versuch betrachten, die demografische und politische Landschaft der Region zu verändern.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi und der jordanische König Abdullah II. lehnten die Idee rundweg ab, obwohl Trump darauf bestand, dass sie irgendwann einlenken würden. Nach Angaben des ägyptischen Außenministeriums wird der Gipfel in Kairo den arabischen Führern eine Plattform bieten, um eine gemeinsame Antwort auf das zu entwickeln, was es als "schwerwiegende neue Entwicklungen" bezeichnet, die die palästinensische Sache betreffen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die arabische Welt ihren Widerstand gegen Washingtons jüngstes Nahost-Manöver koordinieren wird.