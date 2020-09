Agos: A Game of Space heißt Ubisofts neues VR-Weltraumabenteuer

Unter den Neuankündigungen der Ubisoft Forward in dieser Woche haben wir ein exploratives Weltraumabenteuer speziell für die virtuelle Realität erspäht. Agos: A Game of Space nimmt die Spieler mit auf eine interstellare Reise, um einen neuen bewohnbaren Planeten zu erreichen. Die Spieler verkörpern die künstliche Intelligenz des letzten Raumfahrzeugs, das die zum Scheitern verurteilte Erde verlassen hat, um neue Horizonte zu erreichen. Unsere Aufgabe ist es, eine Gruppe von Überlebenden auf der Suche nach einem neuen Zuhause durch acht verschiedene Sternensysteme zu leiten.

Mit glaubwürdigem, physikbasiertem Gameplay müssen die Spieler ihre eigenen Raumschiffe bauen und durch das All navigieren. Während der Mission suchen wir nach Ressourcen, schalten neue Technologien frei und stellen uns den vielen Gefahren des Weltraums. Agos: A Game of Space wird am 28. Oktober auf Oculus Rift, HTC Vive und Vive Cosmos, Valve Index und Windows Mixed Reality landen.